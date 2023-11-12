“خابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سماحكم”

بهذه العبارات ختم، الطبيب الشهيد باسل مهدي، في غزة مشواره على حسابه الفايسبوك، حيث وجه رسالة قوية ومؤثرة لكل الدول التي تغمض عينها عن الحقيقة.

وكتب الشهيد باسل مهدي، منذ أيام قبل ارتقائه ليلة أمس داخل مستشفى في غزة إثر قصف صهيوني “ما في حدا راح يموت ناقص عمر”. لكن “هناك ناس ستموت ناقصة كرامة.. ناقصة انسانية.. ناقصة مبدأ”.

وختم منشوره، بعبارة “خبتم وخابت عروبتكم ولا حياكم الله ولا سامحكم الله!”.

ويعتبر باسل من بين العشرات الأطباء الذين فضلوا البقاء في المستشفيات رغم القصف، من أجل مساعدة إخوانهم الفلسطينيين.

وتتعرض مستشفيات فلسطين، منذ تصاعد العدوان الصهيوني، إلى غارات مستهدفة كثيفة، مما أسفر العديد من الشهداء والاصابات.