خاتم ذهبي في المطار يورط مسافرة قضائيا وهي بصدد السفر إلى تركيا

ألقت شرطة مطار هواري بومدين الدولي القبض على مسافرة وهي بصدد تهريب كمية من المعدن الأصفر ” الذهب”. ومبلغ من العملة الصعبة “الاورو” إلى دولة تركيا.

ومكنت العملية بعد اخضاع المتهمة للتفتيش الجسدي، والكشف عن الأغراض محل التهريب. وهي تجتاز جهاز سكانير، من حجز 7500 أورو، و خاتم أصبع وزنه 60غ من الذهب الخالص.

وكشفت جلسة المحاكمة، للمتهمة الموقوفة المسماة ” م.جمانة” اليوم الثلاثاء. أن المحجوزات أخفتها في منطقة حساسة بجسدها، حسب ما ورد في محضر ضبط وإيقاف للشرطة.

واعترفت المتهمة منذ الوهلة الأولى بما نسب إليها، مصرحة للمحكمة بأنها أخذت الذهب معها. بغرض إعادة صياغته في تركيا، أما المبلغ المالي فكان بغرض إستعماله لعلاج أخيها المريض.

والتمست وكيل الجمهورية بالجلسة غرامة مالية تساوي ضعف المبلغ المحجوز. في حق المتهمة التي توبعت بجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجنحة التصريح الكاذب.

ورافع الدفاع، على أساس أن موكلته ليس لها نية اجرامية، في اصطحاب الذهب والاموال معها، ملتمسا استرداد الخاتم الذهبي، بغض النظر عن مكان اخفائه باعتبار أنه غير مهم في ملف الحال.