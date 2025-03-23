خاتم ذهبي في المطار يورّط ستّيني يتورط قضائيا

أوقفت مصالح الأمن بمطار الجزائر الدولي، رب أسرة في العقد السادس من العمر، صاحب محل لبيع الحلويات. القاطن بمنطقة الدار البيضاء شرقي العاصمة. لضبطه متلبيسا بسرقة خاتم من المعدن الأصفر ” الذهب” تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين سنتيم.

بحيث تم استرجاع خاتم الفتاة بمجرد تحسّسّها لخاتمها واكتشاف ضياعه من سلة وضع الأغراض التي كانت ترتديها.

وفي تفاصيل المحاكمة، كشفت الجلسة العلنية، التي عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد. أن المتهم المدعو ” ك.محمد” ولدى تواجده بالقرب من الضحية بمطار الجزائر الدولي، أين كان بصدد توديع أفراد عائلته لأداء مناسك العمرة. مد يده إلى سلة وضع الاغراص التي وضعت فيها مسافرة هاتفها النقال. وخاتمها الذهبي ومفاتيح سيارتها، بغرض تمرير أغراضها على جهاز السكانير، ليتمكن من سرقة الخاتم.

حيث وبمجرد مرور الضحية بالقرب منه شاهدته مرتبكا، وقبل أن تسأله باشر بالحديث وأخبرها بأنه بصدد البحث عن مفاتيح سيارته التي ضاعت من سلة أغراضه.

المتهم وخلال مواجهته بالجرم المنسوب إليه اعترف بأنه لم يسرق الخاتم بل أخذه. بغرض وضع اعلان ضياع على صفحته ” فايسبوك، ” لأجل إرجاعه لصاحبه، ناكرا نيته تملك الخاتم بغرض الاستيلاء عليه.

من جهتها الضحية تنازلت عن الدعوى وصفحت عن المتهم في الجلسة.

وبناء على ما ورد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج. ليقرر القاضي إدانة المتهم ب6 أشهر موقوفة النفاذ .

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