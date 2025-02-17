خادمة سابقة تسرق نصف مليار من منزل رعية تركي بالشراقة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الاثنين، سيدة تدعى “ب.ي” أم لأربعة أولاد بتهمة السرقة بتوفر ظرف الكسر. وذلك على خلفية تسللها لمنزل رعية تركي مسؤول بشركة تركية سبق أن عملت لديهم كمنظفة لمدة 3 سنوات. بالإضافة كذلك إلى تحطيم باب منزله وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ465 مليون سنتيم من غرفة النوم مستغلة غيابهم عن المنزل.

تحريك الدعوى العمومية إنطلقت بشكوى أمام مصالح الأمن تقدم بها الضحية رعية تركي. بعدما تفاجأ باختفاء مبلغ مالي من منزله يقدر بـ 465 مليون سنتيم. خلال غيابه وزوجته عن المنزل. كما أن جزء من المبلغ يخص رواتب العمال وتكاليف إيجار منزله.

وفتحت مصالح الأمن تحرياتها في الشكوى من خلال رفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة المنصبة بالمنزل. والتي سجلت تفاصيل تنفيذ عملية السرقة. حيث أظهرت المتهمة “ب.ي” تترجل من سيارة من نوع “208” ثم تطرق باب منزل الضحية وهي تحمل حقيبة ظهر. حيث انتظرت لبرهلة قبل أن تدخل للمنزل عن طريق الباب الخلفي. والخروج بعد نصف ساعة تحمل نفس الحقيبة. هاته الأخيرة التي تعرف عليها الضحية وأكد أنه سبق أن عملت بمنزله كمنظفة لمدة 3 سنوات. وقام بإقالتها قبل عام و نصف بعد الاشتباه فيها في تنفيذ عدة عمليات سرقة.

الضحية حضر للمحاكمة وأكد شكواه وكشف أن المتهمة تعرف جيدا مداخل ومخارج المنزل وقامت باستغلال ذلك. كما أنها تعلم بمواقيت غيابه عن المنزل وزوجته على موعد دائما مع الجالية التركية قي الجزائر التي تبرمج جلسات تلاوة القرآن كل يوم اثنين. وأنها نفذت العملية في نفس اليوم من الأسبوع الفارط.

المتهمة اعترفت أمام المحكمة تنفيذها لعملية السرقة وأكدت أن ظروفها الاجتماعية دفعتها لذلك. وأنها تقدمت من أجل طلب المساعدة واستغلت غيابهم للتسلل و السرقة. وعبرت خلال محاكمتها عن ندمها على فعلتها، مؤكدة أن مرض ابنها وعجزها عن علاجه كان دافعا لذلك.

من جهته إلتمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية بحق المتهم مع الإيداع. وإلزامها بدفع مبلغ 100 مليون سنتيم تعويض عن الضرر لكل واحد من الأطراف المدنية.

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