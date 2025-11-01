خادم الحرمين الشريفين يُهنئ الرئيس تبون بذكرى إندلاع الثورة

وجّه خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تهانيه لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تمنى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للرئيس تبون، أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة. ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية اطراد التقدم والازدهار.

كما أشاد خادم الحرمين الشريفين بالمناسبة، بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسعيهما لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.