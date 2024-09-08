خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس تبون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الر ئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة رئاسية جديدة.

وحسب بيان وكالة الانباء السعودية جاء في مضمون الرسالة : ” بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة”.