خارجية: ابتداءً من 9 جويلية.. الجزائر تلغي التصديق على هذه الوثائق

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه بتاريخ 9 جويلية 2026 سيدخل حيز التنفيذ إلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية بالنسبة للجزائر.

وحسب بيان للوزارة، أنه ابتداءً من 9 جويلية 2026، تاريخ دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية “الأبوستيل”) حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، لن تخضع الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، متى كانت موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وأكد البيان أن هذه الإجراء يشمل وثائق صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

ويمكن للمواطنين تقديم طلب الحصول على شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz الذي يمكن الولوج إليه ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل أو بالتوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المذكورة، المخوّل لها إصدار هذه الشهادة.

كما يمكن للمواطنين اقتناء قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) لدى قباضات الضرائب أو عبر مكاتب بريد الجزائر بكامل التراب الوطني.