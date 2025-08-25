خارجية.. التحضير للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وقد تم الاتفاق، على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بالتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة. وعلى رأسها الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية.

كما ناقش الوزيران سبل تحقيق المزيد من المكاسب على درب توطيد علاقات الأخوة والشراكة والتكامل التي تجمع بين الجزائر وتونس على مختلف الأصعدة. بما يتماشى مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.

وتناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، جملة من القضايا الإقليمية والدولية. لاسيما مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا الشقيقة. والتطورات بمنطقة الساحل الصحراوي وكذا مُستقبل الشراكة الأورو-متوسطية.

وجاء هذا اللقاء، حسب بيان للوزارة، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.