خارجية الصين تخرج عن صمتها وتتحدث عن أزمة “هواوي”

نددت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، بالإتهامات الأمريكية الموجهة لشركة “هواوي” للإتصالات، من دون تقديم “أدلة”، وذلك ردا على تصريحات

وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التي إتهم فيها “هواوي” بالتعاون مع السلطات الصينية.

وقال المتحدث بإسم الخارجية الصينية، لو كانغ: “منذ وقت غير قصيرو يروج بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة

مرارا لشائعات تتعلق بهواوي، لكنهم لم يتمكنوا يوما من تقديم أدلة”.

وأضاف أن “هؤلاء المسؤولون السياسيون يواصلون إختلاق أكاذيب من كل الأنواع بهدف خداع الأميركيين”،

في وقت تثير “الحرب التجارية والتكنولوجية” الأمريكية على الصين “مزيدا من التساؤلات”.

وإتهم بومبيو شركة “هواوي” بأنها ليست “صادقة” بشأن علاقاتها مع الحكومة الصينية .

وصرح لشبكة “سي أن بي سي”، أمس الخميس، أن الرئيس التنفيذي لهواوي، رين تشنغفي “لا يقول الحقيقة للشعب الأمريكي أو العالم”

حين ينفي وجود علاقات مع الحكومة الصينية.

ورفض لو كانغ هذه الإتهامات، وأكد أن المقابلة الصحفية التي أجراها مؤسس “هواوي”، رين تشنغفي

والتي دافع فيها عن مجموعته و “حظيت بإشادة كبيرة في الصين كما في بقية العالم” مضيفا “هناك فقط بعض السياسيين الذين يشككون في كلامه”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق، أن المفاوضات التجارية مع الصين قد تشمل ملف شركة الإتصالات الصينية “هواوي”.

وأعلنت الصين، أمس الخميس، أنها تقدمت بإحتجاج شديد إلى الولايات المتحدة ضد إجراءات المنع التي تستهدف “هواوي”

داعية واشنطن إلى تصحيح تصرفاتها “الخاطئة” لمواصلة المحاثات التجارية.

وتشهد العلاقات بين بكين وواشنطن تصاعدا في حدة التوتر الدبلوماسي على أكثر من واجهة في أعقاب إخفاق مفاوضي البلدين في التوصل إلى إتفاق تجاري

وفرض الجانب الأمريكي زيادة في الرسوم الجمركية على السلع الصينية وقيام بكين برد مماثل، فضلا عن المنع الذي يستهدف مجموعة “هواوي”.