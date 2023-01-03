خارجية الصين عن كورونا.. قيود بعض الدول تستهدف البلاد وتفتقر للأساس العلمي

عبرت، وزارة الصين الخارجية، عن استنكارها ومعارضتها لإجراءات بعض الدول بشأن قيود كورونا. حيث أعلنت عن اتخاذها للإجراءات المناسبة حول هذا الأمر.

كما قالت الخارجية الصينية، أن بعض قيود بعض الدول بشأن كورونا يستهدف البلاد ويفتقر إلى الأساس العلمي.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، الاثنين، عن فرض إجراءات جديدة على جميع المسافرين القادمين من الصين اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه يتعين على جميع المسافرين (المواطنين والمقيمين والزوار) القادمين إلى دولة قطر من الصين. بغض النظر عن حالة التطعيم أو المناعة تقديم نتيجة سلبية لفحص “بي سي ار”. وذلك في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة إلى قطر.

ونوهت أن تحديث السياسة الحالية المتعلقة بجائحة كورونا يعد بمثابة إجراء مؤقت تم اتخاذه لحماية المسافرين القادمين إلى قطر. والمجتمع من الفيروس، خاصة أن الصين تشهد حاليا انتشارا لفيروس كوفيد-19 بين سكانها.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي، فرنسوا براون، عن فرض فحوص كورونا على الوافدين من الصين، اعتبارا من أمس الأحد.

وقال الوزير: “هذه المراقبة عند الوصول ليست بهدف منع أشخاص من دخول أراضينا. وإنما هي رقابة علمية أكثر تتيح لنا تحديدا التحقق من المتحورات الجديدة”.

وأعلنت كل من اليابان والهند وماليزيا تشديد قواعدها على المسافرين الوافدين من الصين.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، قيودا على الوافدين من الصين بعدما أعلنت بكين رفع القيود على المسافرين إلى الخارج.

وقال مسؤول صحي أمريكي رفيع إن التفشي السريع الذي تشهده الصين مؤخرا يزيد من مخاطر ظهور متحورات جديدة.

وأضاف أن بكين، لم توفر سوى معلومات محدودة لقواعد البيانات العالمية حول المتحورات المرصودة حاليا في الصين فضلا عن تراجع حملات الاختبارات والإبلاغ عن الإصابات.