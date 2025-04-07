الخارجية.. تسجيل حالتين لاختراق المجال الجوي من قبل طائرة مالية

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن قيام قوات الدفاع الجوي عن الإقليم بإسقاط طائرة مالية بدون طيار قد شكل موضوع بيان رسمي. صادر في حينه عن وزارة الدفاع الوطني.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أكدت من خلاله أن جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية. ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.

وأشارت إلى أن إنتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه. فقد سجلت ما لا تقل عن حالتين مماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية. حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.

كما أوضحت، أن الحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 أفريل 2025، كل البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني. بما في ذلك صور الرادار، تظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل. حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.

وأضافت الخارجية الجزائرية في سياق ذي صلة، أن دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة. وبناءً عليه،أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها.

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