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قناة النهار

خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا

بقلم النهار أونلاين
خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا
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