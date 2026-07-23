خارج حسابات ميلان.. بن ناصر على أعتاب تجربة مختلفة!

يبدو أن مشوار الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، في القارة الأوروبية يقترب من نهايته، بعدما خرج من حسابات نادي ميلان الإيطالي.

وكشف الصحفي الإيطالي “نيكولو شيرا” أن إدارة الغرافة دخلت في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان “الخضر”. في محاولة لإقناعه بحمل ألوان الفريق خلال الموسم المقبل، مستغلة وضعيته الحالية مع “الروسونيري”.

وبات بن ناصر بعيدًا عن مشروع ميلان الرياضي الجديد، حيث تسعى إدارة النادي الإيطالي إلى إيجاد مخرج للاعب الذي يرتبط بعقد يمتد إلى غاية صيف 2027.

خاصة بعد تراجع مكانته داخل الفريق خلال الموسمين الأخيرين، وإعارته إلى دينامو زغرب الكرواتي الموسم المنقضي.

وعانى نجم المنتخب الوطني من إصابات خطيرة منذ ماي 2023، أثرت على استمراريته ومستواه الفني. وهو ما حرمه من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وخلال الموسم المنقضي مع دينامو زغرب، شارك بن ناصر في 19 مباراة بمختلف المنافسات. سجل خلالها هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين.