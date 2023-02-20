قناة النهار خارطة توزيع الحليب.. هل تحتاج إلى مراجعة بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 13:15 توزيع الحليب شارك غرِّد أرسل 52 0 خارطة توزيع الحليب.. هل تحتاج إلى مراجعة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aluAG اقرأ أيضا الحماية المدنية بالأغواط: وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بسبب الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 05 فيفري "أعوان الحماية المدنية : "كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر قناة النهار 15 فيفري "طالع هابط: كارثة بالطريق السيار إتجاه العفرون.. " قريب مات ويتم الذراري قناة النهار 09 فيفري مجيد بوقرة يوجه رسالة لرؤساء الأندية الجزائرية.. "بدلو العقلية" قناة النهار 31 جانفي دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته قناة النهار 17 فيفري والي تيارت.. 500 وحدة سكنية قيد الدراسة للإنجاز ببلدية تيارت و3000 قطعة أرض من برنامج التحصيصات قناة النهار 13 فيفري وسيط الجمهورية يقف على مدى التزام الإدارات بوضع سجل الشكاوي سطيف قناة النهار 16 فيفري الناطق الرسمي لنادي بارادو: لا يوجد تغيير في سياسة النادي ويجب علينا تمويل مشاريعنا بأموال التحويلات قناة النهار 06 فيفري زلزال تركيا ..فريق الحماية الجزائري يتمكن من إنقاذ رضيعة ويعمل على انقاذ والدتها قناة النهار 07 فيفري الحماية المدنية : الشيئ لي ساعدنا في عملية الإنقاذ هو تركيبة رجل الحماية الجزائري قناة النهار 14 فيفري