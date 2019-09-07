أعلن وزير الشباب والرياضة رؤوف برناوي، أن دائرته الوزارية بصدد إعداد خارطة طريق جديدة لإعادة بعث الرياضة المدرسية.

وأوضح الوزير على هامش اليوم الثاني من زيارته لولاية ورقلة، أن الوزارة بصدد إعداد خارطة طريق جديدة للرياضة المدرسية.

اشار الوزير إلى أنها ستمس أيضا الرياضة الجامعية وعلى مستوى معاهد ومراكز التكوين المهني، بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية.

وشدد الوزير على أهمية النهوض بهذا النوع من الرياضة من أجل إكتشاف واستغلال المواهب الشابة التي من شأنها أن تشكل خزانا لتدعيم النوادي والمنتخبات الوطنية في مختلف التخصصات الرياضية.