خاسف: “أتمنى البقاء في بوردو”

عبّر اللاعب الجزائري نوفل خاسف، عن رغبته الكبيرة في مواصلة مشواره رفقة نادي بوردو، الذي انتقل إليه على شكل إعارة من نادي نصر حسين داي.

وصرح خاسف، لموقع “webgirondis”: “من المؤكد أنني أتمنى البقاء في بوردو، فقد تأقلمت جيدا، وأحببت هذه المدينة، وأعلم أنه بإمكاني تقديم الإضافة اللازمة للفريق”.

وأضاف: “من الناحية الرياضة، الجميع اقتنع بمستواي، لكن قضية وكيل الأعمال المتواجدة على مستوى العدالة، هي ما يعيق بقائي في الفريق حاليا”.

وتابع نوفل خاسف (22 عاما): “رئيس نادي بوردو، أعلمني أنه في حال تم حل هذه القضية سيكون بإمكاني البقاء مع الفريق”.