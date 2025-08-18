خاسف: “الأهم هو التأهل وسنكون جاهزين للتحدي المقبل”

عبّر نوفل خاسف، مدافع المنتخب الوطني المحلي، عن رضاه بتأهل “الخضر” إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، رغم التعادل السلبي أمام النيجر، في مباراة توّج فيها بجائزة أفضل لاعب.

وقال خاسف خلال الندوة الصحفية عقب اللقاء: “الحظ لم يكن إلى جانبنا لتحقيق الفوز أو تسجيل الأهداف. لكن الأهم في هذه المرحلة هو ضمان التأهل إلى ربع النهائي. الحمد لله، لم نتلق أي هدف طيلة المباريات، ولم نkهزم، وهذا يعد أمرًا إيجابيًا”

وأضاف مدافع التشكيلة الوطنية: “منتخب النيجر كان خصمًا قويًا، لعب بكل أوراقه وظهر بمستوى جيد، كما أنه لجأ إلى اللعب الخشن في بعض فترات المباراة، لكننا كنا حاضرين بدنيًا وذهنياً”.

وعن المرحلة المقبلة، قال خاسف: “لا يهمنا أين سنلعب، سواء في أي من البلدان الثلاثة التي تحتضن البطولة. ما يهمنا هو أننا تأهلنا وسنكون جاهزين لمواجهة أي منافس في ربع النهائي”.