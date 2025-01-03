خاسف: “برهنّا أننا قادرون على رد الاعتبار وأشكر الجميع على هذا الفوز”

ثمّن الظهير الأيسر لشباب بلوزداد، نوفل خاسف، الفوز المحقق أمام الأهلي المصري، في الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة الأبطال إفريقيا.

وصرّح صاحب الهدف الوحيد في هذه المواجهة، نوفل خاسف، بعد نهاية المقابلة التي جرت فعالياتها بملعب 5 جويلية الأولمبي: “أشكر الجمهور على دعمهم الكامل لنا، أشكر اللاعبين على ردة فعلهم القوية والطاقم الفني أيضاً”.

وأضاف خاسف: “برهنّا أن بإمكاننا تقديم الأفضل وتمكنا من رد الاعتبار لأنفسنا، لا تزال أمامنا مواجهتان وسنبذل قصارى جهدنا للتأهل إلى ربع النهائي”.