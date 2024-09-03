خاسف: “سعيد بالعودة للخضر وأتمنى تقديم الإضافة اللازمة”

عبّر الظهبر الأيسر لنادي شباب بلوزداد، نوفل خاسف، عن سعادته بالعودة إلى صفوف المنتخب الوطني مجددا،. وثقة الناخب الوطني، بيتكوفيتش، في إمكاناته.

وصرح اللاعب، نوفل خاسف، لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء. في المنطقة المختلطة بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “سعيد بدعوة المنتخب الوطني فهي حلم لكل لاعب بكل تأكيد. وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الطاقم الفني”.

وأضاف المتحدث: “طموحي هو تقديم الإضافة اللازمة للمنتخب الوطني، والآن علي تقديم مردود جيد مع الخضر”.

للإشارة، سبق للاعب، نوفل خاسف، المشاركة في مواجهة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، التي جرت بالمغرب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة عام 2022، في إطار تصفيات مونديال 2022.