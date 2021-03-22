خاسف :”سعيد بدعوة بلماضي وسأقدم أفضل ما لدّي”

الرياضة
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خاسف :”سعيد بدعوة بلماضي وسأقدم أفضل ما لدّي”
بقلم إسماعيل عشاش

عبّر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، نوفل خاسف، عن سعادته الكبيرة، بتحصله على ثقة جمال بلماضي، تحسبا لمواجهة زامبيا وبوتسوانا.

وتحدث مدافع تونديلا البرتغالي، بعد وصوله لمطار هواري بومدين قائلا :”أنا فخور بالدعوة التي وصلتني”.

ليُضيف :”سأعمل على تقديم أفضل ما لدي، والتأكيد بأني قادر على تقديم الإضافة للخضر”.

وواصل :”المنتخب في أفضل أحواله، ونسعى للحصول على نتيجتين إيجابيتين في الموعدين اللذين ينتظراننا”.

يُشار بأن الظهير الأيسر، سبق له وأن مثل مُحاربي الصحراء في الفئات الشبانية، وهو الذي تخرج من مدرسة النصرية.


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