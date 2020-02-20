خاسف منتظر في فرنسا لترسيم انضمامه لبوردو

يترقب نادي بوردو الفرنسي، اليوم الخميس، وصول الدولي الجزائري نوفل خاسف، لاعب نصر حسين داي، قصد ترسيم انضمامه للنادي.

وكشفت موقع “غول” العالمي، أن نوفل خاسف، حصل على تأشيرة دخول الأراضي الفرنسية، ومن المرتقب أن يتواجد اليوم الخميس، بمقر نادي بوردو الفرنسي.

ومن المرتقب أن يخضع لاعب النصرية، للفحوصات الطبية فور وصوله، قبل أن يرسم انضمامه، لنادي بوردو، على شكل إعارة، مع إمكانية شراء عقده نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن صفقة نوفل خاسف (22 عاما)، تم الإتفاق عليها بين إدارة بوردو، ونظيرتها من النصرية، في الميركاتو الشتوي المنصرم، إلا أن مشكل التأشيرة أعاق انتقال اللاعب في وقت سابق.