خاسف: “هذه حقيقية الصراع بين الوكلاء ولا أريد تضييع فرصة اللعب لبوردو”

كشف الجزائري نوفل خاسف، حقيقة المشاكل التي يواجهها بسبب الوكيلين اللذين تكفلا بانتقاله لنادي بوردو، مؤكدا رغبته في عدم تضييع فرصة حمل ألوان هذا النادي.

وصرح نوفل خاسف، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “وقعت عقد مع ناندي بوردو على شكل إعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار شراء عقدي”.

وأوضح اللاعب السابق للنصرية: “نادي بوردو، لم يتمكن من التعامل مع وكيلة أعمالي وهي الإسبانية راكيل هيريز، لأنها مسجلة في اسبانية”.

وأضاف: “منحت تفويض لبضعة أيام، للوكيل مهدي آيت أحمد، للتفاوض مع إدارة بوردو، وبمجرد حصوله على العرض، طالبني بالتخلي عن راكيل، واعطائه تفويض حصري، ليسمح لي بالتوقيع”.

وتابع: “إنها فرصة بالنسبة لي لأكون في نادي بوردو، آمل أن لا تضرني هذه القضية التي لا دخل لي فيها، وأن أتمكن من البقاء هنا، كل ما أريده هو لعب كرة القدم”.

يذكر أن نوفل خاسف، منذ التحاقه بنادي بوردو، شارك في مبارتين فقط، رفقة الفريق الرديف، قبل توقف المنافسة بسبب فيروس كورونا.