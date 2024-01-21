خاسف يجتاز الفحص الطبي بنجاح مع شباب بلوزداد

اجتاز الدولي الجزائري نوفل خاسف الفحص الطبي بنجاح قبل إنضمامه لفريق شباب بلوزداد لموسمين و نصف.

و كشفت مصادر “النهار اون لاين”، اليوم الأحد، أن نوفل خاسف التحق بإدارة النادي البلوزدادي، حيث تحادث عن كل صغيرة و كبيرة مع رئيس النادي مهدي رابحي.

وخطف رئيس السياربي مبدئيا صفقة نوفل خاسف قادما من نادي تونديلا البرتغالي حيث سيوقع خلال الساعات القليلة القادمة وستكون أول صفقة في فترة الانتقالات الشتوية. في انتظار حسم صفقة مفاجأة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

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