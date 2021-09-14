خاسف يرتكب أخطاءً فادحة ويدفع الثمن غاليا

عاش الدولي الجزائري، نوفل خاسف، سهرة سوداء، رفقة ناديه تونديلا، يوم أمس الإثنين، عند مُلاقاة إيشتوريل برايا، في جولة الأسبوع من السوبرليغا، وذلك بعدما تسبب في تعرض فريقه للهزيمة، بإرتكابه لخطأين فادحين.

وظهر مُحارب الصحراء، بعيدا كل البعد عن مُستواه المعهود، حيث وقع في نفس الهفوة على مرتين، سامحا للمُنافس بزيارة شباكه فريقه في مُناسبتين، وهو ما أثار غضب الطاقم الفني، والذي قرر إستبداله مُباشرة بعد نهاية الشوط الأول.

وقرر المدرب الإسباني، باكو أيستاران، عدم منح الفُرصة لخريج مدرسة النصرية لإستدراك الأخطاء التي وقع فيها، مع وجود إمكانية كبيرة لإحالته على مقاعد البدلاء بداية من المواجهة القادمة، في سيناريو مؤسف بالنسبة له بعد أن تحول لعنصر أساسي منذ بداية الموسم الجاري.