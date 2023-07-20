خاسف يرسم انتقاله إلى الدوري التركي من بوابة هذا النادي

رسّم الدولي الجزائري نوفل خاسف، انتقاله إلى الدوري التركي، ضمن الميركات الصيفي الجاري، من بوابة نادي غازي عنتاب.

وكشفت إدارة النادي التركي، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، تعاقدها رسميا مع نوفل خاسف.

كما أوضح مسؤولي فريق غازي عنتاب، عن توقيع خاسف، على عقد يربطه بالفريق لموسمين، مع امكانية التجديد لموسم آخر.

ورحب مسؤولي فريق غازي عنتاب التركي، بمستقدمهم الجديد، كما استعرضو مشواره الرياضي قبل انضمامه إلى صفوفهم.