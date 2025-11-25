خاسف يطمئن بوقرة قبل أيام عن بطولة كأس العرب

تلقى مدرب المنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة، أخبارا سارة، قبل أيام فقط عن انطلاق بطولة كأس العرب 2025.

ويستعد “الخضر” للدفاع عن اللقب المحقق سنة 2021، في البطولة التي ستحتضنها قطر مجددا ما بين الـ 1 إلى الـ 18 ديسمبر الجاري.

وتمثلت الأخبار في جاهزية الظهير الأيسر، نوفل خاسف، التي حامت الشكوك حول لحاقه بالمحفل العربي، بسبب الإصابة.

وكان خاسف، قد ضيع اللقاء الودي المزدوج أمام مصر، نوفمبر الجاري، بسبب الإصابة، غير أن بوقرة، استدعاءه في القائمة النهائية المعنية بالبطولة العربية.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، أن ظهيرها الأيسر، عاد أمس، إلى التدريبات الجماعية، حيث شارك بشكل طبيعي مع المجموعة.

مبرزة أن الفريق سيستفيد من خدمات خاسف، تحسبا للمواجهة المرتقبة السبت القادم. أمام المضيف أتوهو الكونغولي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتأتي عودة خاسف، لتطمئن مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة. لاسيما وأن الأخير يبقى مهددا بافتقاد خدمات المدافع المحوري، أيوب غزالة، بسبب إصابته الجمعة الفارطة. في لقاء ناديه مولودية الجزائر، والمضيف الهلال السوداني، ضمن افتتاح دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.