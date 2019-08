خاسف ينال أوراق تسريحه من لجنة المنازعات ويغادر النصرية

وأكد المناجير الفرنسي كريستوف هوتو، أن لاعبه خاسف نوفل، أصبح حرا من أي إلتزام اتجاه ناديه نصر حسين داي.

وأضاف من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن عقد خاسف، مع النصرية، تم فسخه لعدم تلقي اللاعب مستحقاته المالية.

وأكد المناجير كريستوف هوتو، أن لاعبه خاسف نوفل (21 عاما)، منتظر في فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، لترسيم انضمامه لأحد الأندية المهتمة بخدماته.

Naoufel Khacef n’appartient plus à son club. Son contrat a été résilié de façon unilatérale et pour juste cause. La procédure FIFA a été respecté, les salaires n’ont pas été payés et le joueur pourra donc s’engager dans le club de son choix dans les prochains jours. https://t.co/ZV7ny8bDwG

