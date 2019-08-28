خاسف ينال أوراق تسريحه من لجنة المنازعات ويغادر النصرية

تحصل اللاعب نوفل خاسف، على أوراق تسريحه من نادي نصر حسين داي، المرتبط معه بعقد إلى غاية 2022، بقرار من لجنة المنازعات.

وأكد المناجير الفرنسي كريستوف هوتو، أن لاعبه خاسف نوفل، أصبح حرا من أي إلتزام اتجاه ناديه نصر حسين داي.

وأضاف من خلال تغريدة له عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أن عقد خاسف، مع النصرية، تم فسخه لعدم تلقي اللاعب مستحقاته المالية.

وأكد المناجير كريستوف هوتو، أن لاعبه خاسف نوفل (21 عاما)، منتظر في فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، لترسيم انضمامه لأحد الأندية المهتمة بخدماته.