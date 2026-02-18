خاسف ينال الاعتراف في شباب بلوزداد

حظي اللاعب نوفل خاسف، بالاعتراف من ناديه شباب بلوزداد، وأنصار الفريق، نظير تألقه في المباريات الأخيرة.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن نيل خاسف، جائزة أفضل للاعب للشهر في الفريق.

كما نشر مسؤول النادي البلوزدادي، صور خاسف، خلال تتويجه بهذه الجائزة، واحتفاله بها مع بقية زملائه.

يذكر أن نوفل خاسف، قدم مردود كبير في المباريات الماضية، وساهم فيتاهل شباب بلوزداد، لربع نهائي كأس الكونفيدرالية.