خاشقجي حاضر بقمة المجموعة 20 الإقتصادية.. وبن سلمان تحت الضغط

تحدث اليوم السبت، رؤساء دول العالم الحاضرين، في قمة المجموعة 20 الاقتصادية، المنعقدة باليابان عن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بسفارة بلاده بإسطنبول، بتركيا، وهذا بحضور ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

رئيسة الوزراء البريطانية: “نطالب بمحاكمة المسؤولين عن مقتل خاشقجي بصفة علنية وشفافة”

وفي هذا الشأن، أبدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لولي العهد السعودي، قلقها إزاء واقع التحقيق في مقتل خاشقجي والوضع الإنساني في اليمن.

وشددت ماي، على ضرورة أن تكون محاكمة المسؤولين عن مقتل خاشقجي “علنية وشفافة”.

وبخصوص النزاع اليمني، جددت ماي، التأكيد على أنه يجب مواصلة العمل على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تتسبب بمعاناة إنسانية هائلة.

دونالد ترامب: “مقتل خاشقجي رهيب”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر رهيب.

وأكد خلال القمة، أنه لا يوجد اتهام رسمي من أحد لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بهذه الحادثة.

أردوغان: “محمد بن سلمان مطالب بالكشف عن هوية قتلة خاشقجي”

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب محاسبة المتسببين في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مضيفا أن بلاده “لن تسمح لأحد باستغلال قضيته”.

وأكد أردوغان أن بعض الجوانب من قضية مقتل خاشقجي “لا تزال مخفية”.

وأضاف أن المحاكمات الخاصة بمقتل الصحفي السعودي يجب أن تجري في تركيا.

وشدد على ضرورة محاسبة “كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله”، مؤكدا أن تحقيق العدالة في هذه القضية “مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي”.

وقال أردوغان إنه يتعين على ولي العهد السعودي أن يكشف عن قاتلي خاشقجي، وإنه “لا معنى لمحاولة إيجاد مرتكبي الجريمة في مكان آخر”.