خاصة الحروق.. أخصائيون يحذّرون من الحوادث المنزلية خلال رمضان

حذّر أخصائيون في طب وجراحة الحروق من خطورة الحوادث المنزلية. لاسيما الحروق المختلفة التي تسجل عادة لحظات قبل الإفطار خلال شهر رمضان الكريم.

وقال رئيس مصلحة الحروق بالمؤسسة المتخصصة “كلودين وبيار شولي”، البروفسور محمد رمضان أبشيش، على ضرورة التحلي بمزيد من الحيطة والحذر للوقاية من الحروق التي تشهد إرتفاعا نسبيا خلال شهر الصيام. مشيرا إلى أن هذه الحوادث تتسبب فيها الحرارة المرتفعة للمواد السائلة أو الصلبة بنسبة 97 بالمائة. إلى جانب إبتلاع المواد الكيميائية كمواد التنظيف والصيانة، لاسيما لدى فئة الأطفال.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن هذه الحوادث تسجل خاصة خلال أوقات الذروة. أي لحظات قبل الإفطار، الأمر الذي يستدعي مضاعفة درجة اليقظة. مضيفا أن الحروق تصنف الى ثلاث درجات: الأولى تكون سطحية ويمكن علاجها والشفاء منها نهائيا خلال الأسبوع الأول من الإصابة. الحروق من الدرجة الثانية ويمكن علاجها والشفاء منها في أقل من ثلاثة أسابيع. بالإضافة كذلك إلى الدرجة الثالثة التي تستدعي علاجا دقيقا يدوم لمدة أطول.

كما شدّد في هذا السياق على ضرورة تقديم الإسعافات الاولية بالمؤسسات الجوارية قبل تحويل المصاب الى المؤسسات المتخصصة. لتفادي تعقيدات قد تكون سلبية على صحة المصاب.

من جانبه، ثمّن الدكتور خليل رضا حاج ماتي، من المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة. المبادرة التي قامت بها الوزارة من خلال تنظيم أسبوع الوقاية من الحوادث المنزلية. والذي كان له وقع إيجابي لدى المواطنين.

ولتفادي مثل هذه الحوادث، تقوم الحماية المدنية بحملات توعوية حول الوقاية من حوادث المرور والتعرض إلى الحروق خلال الشهر الفضيل. داعية إلى إبعاد الأطفال عن فضاءات الطبخ والأدوات الحادة.

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