خاص “النهار”: محامي “ريفكا” يوضح بخصوص إشاعة حبسه

توجه الأستاذ اسماعيل شامة محامي بمجلس قضاء الجزائر والمستشار القانوني للمؤثر “ريفكا” عبر قناة “النهار” للجمهور العريض. طمأنتهم على حالة موكله وللرد على ما تم تداوله يوم أمس الخميس بخصوص خبر إدانته بعامين حبسا.

وقال المحامي إن هذه الأخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بالمغرضة. خاصة وأنها تمس بسمعة موكله. وبهذا الصدد نفى المحامي رسميا صدور أي أمر قضائي بالقبض على “ريفكا” أو بالإحضار أو وضع تحت الرقابة. كما نفى صدور حكم بسنتين حبسا نافذا ضد موكله.

وقال إنه تم تداول هذه الإشاعات دون احترام قرينة البراءة لموكله. ودون أن يقوم بعض الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخطاء بالاتصال بموكله لتحري الحقيقة.

وقال المحامي “موكلنا شاب جزائري محب للوطن، وأثبت في الأيام الأخيرة أنه متضامن مع الشعب. ولبى نداء التضامن عن طريق جمع الأموال وتوزيع مكثفات الأكسجين. وكذا دعم وتقديم المساعدات المادية ومؤازرة الجزائريين عبر الولايات التي تضررت من الحرائق”.