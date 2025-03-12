خاص بالجزائريين.. فرنسا تمنح تأشيرة مجانية و2055 يورو شهريًا لهذه الفئة

أعلن المعهد الفرنسي بالجزائر عن بدء التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج المنح الدراسية الشهير أندريه مندوز. بالنسبة لعام 2025، يمنح المعهد الجزائري للأرشيف زمالات دراسية مدتها ثلاثة أشهر للباحثين الجزائريين الراغبين في العمل على الموارد الأرشيفية.

وتخصص هذه المنح أيضًا للباحثين الذين يرغبون في العمل على مجموعات الشهادات. أو على القضايا التذكارية المتعلقة بالاستعمار الفرنسي، أو حرب التحرير أو استقلال الجزائر.

ويغطي هذا البرنامج العديد من تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك: التاريخ (التاريخ الاقتصادي، التاريخ الاجتماعي، تاريخ الأفكار، إلخ). الجغرافيا، الهندسة المعمارية، تخطيط المدن، التراث، الاقتصاد، علم الاجتماع. الأنثروبولوجيا، علم الأعراق، الأدب، علم النفس، القانون والعلوم السياسية، إلخ.

وسيستفيد الفائزون طوال فترة إقامتهم في فرنسا من المزايا التالية:

ـ تأشيرة مجانية ورسوم قنصلية

ـ دعم السفر ذهابًا وإيابًا بين فرنسا والجزائر

ـتغطية التأمين الصحي والمسؤولية أثناء إقامتك في فرنسا

ـ مخصص قدره 1704 يورو شهريًا لمنح المستوى الأول المخصصة لطلاب الدكتوراه والأطباء. الذين دافعوا عن أطروحاتهم منذ أقل من خمس سنوات.

ـ مخصص شهري بقيمة 2055 يورو شهريًا لمنحة المستوى 2. والتي تخص المعلمين الباحثين الذين دافعوا عن أطروحاتهم لأكثر من خمس سنوات.

الشروط والأحكام الخاصة بدعوة تقديم الطلبات

يُطلب من المرشحين المهتمين ببرنامج المنح الدراسية هذا إرسال طلباتهم إلكترونيًا إلى العنوان التالي: [email protected]. وهذا قبل الموعد النهائي المحدد في 7 أفريل 2025 عند منتصف الليل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتضمن ملف الطلب المستندات التالية:

- السيرة الذاتية بحد أقصى صفحتين.

ـ يمكن تحميل نموذج التسجيل هنا، بعد تعبئته بصيغة Excel.

ـ خطاب من المختبر المضيف في فرنسا يؤكد إمكانية استقبال المرشح أثناء إقامته.

ـوصف تفصيلي لمشروع البحث في أربع صفحات كحد أقصى.

كما يُشترط على طلبة الدكتوراه الحصول على خطاب دعم من مشرف الرسالة.

ـ نسخة من شهادة الدكتوراه بالنسبة للأطباء أو شهادة التعليم بالنسبة لطلبة الدكتوراه.

وسيتم اختيار المرشحين من قبل لجنة تحكيم دولية من الخبراء مما يضمن تقييمًا دقيقًا ونزيهًا.

كما سيتم الإعلان عن القرار النهائي في نهاية أفريل 2025. بعد ذلك، سيتلقى كل فائز رسالة فردية حول نتيجة طلبه.

ومن المهم ملاحظة أنه يجب استخدام المنح الدراسية الممنوحة قبل 31 ديسمبر 2025. ولا توجد خطط لتمديدها أو تجديدها حتى عام 2026.