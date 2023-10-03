خاص بالجزائريين.. هذا وقت معالجة طلبات تأشيرة كندا

يحاول العديد من المسافرين زيارة كندا، لكنهم يتخلون عن خططهم بسبب أوقات المعالجة الطويلة لطلبات تأشيرة الزيارة. وبالفعل، فإن بطء هذه الإجراءات يتطلب من هؤلاء المسافرين الصبر.

وفي عام 2022، وعدت أوتاوا بالحد من هذه التأخيرات. وعد لم يحترم للمسافرين من 157 دولة. في بعض الحالات، تستغرق الخدمات القنصلية الكندية أكثر من عام ونصف لمعالجة طلبات تأشيرة الزيارة.

هذا هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان في القارة الأفريقيةّ، والتي تتجاوز أحيانًا أوقات معالجة طلبات تأشيرة الزيارة 700 يوم. وفقًا لبيانات من خدمات الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية.

تذكر أن بطء هذه الإجراءات تم تبريره سابقًا من قبل السلطات الكندية كإجراء لمنع الهجرة غير الشرعية. إلا أن تأثير هذا الوضع يلقي بثقله على السياحة في البلاد وإقامة العديد من الفعاليات الثقافية.

أما بالنسبة لحالات المواطنين الجزائريين، فقد قام الموقع الرسمي لـ IRCC، في 28 سبتمبر، بتحديث أوقات معالجة طلباتهم.

وفي الواقع، سيتمكن المواطنون الجزائريون الراغبون في زيارة كندا مؤقتا من الحصول على رد على طلبهم في غضون 68 يوما.

وللتذكير، أكد وزير الهجرة شون فريزر العام الماضي التزام وزارته بتقليل هذه الأوقات وفقًا للمعايير. ووعد بالعودة إلى الوضع الطبيعي قبل نهاية عام 2022. ووفقًا لموقع IRCC، فإن معيار الخدمة هو 14 يومًا للحصول على تأشيرة زائر .