خاص بالجزائريين.. 3 أشهر إقامة في فرنسا لهذه الفئة

أعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن برنامج إقامة جديد مخصص للفنانين الجزائريين الراغبين في تعزيز وإتقان دراساتهم. هذا الجهاز الإبداعي والبحثي موجه للفنانين المقيمين والعاملين في الجزائر.

وأعلن المعهد الفرنسي في الجزائر عن إطلاق برنامج إقامة لمدة ثلاثة أشهر في فرنسا، تحت اسم “باية”.

ويغطي هذا النظام، الذي يتألف من ثلاثة برامج إقامة، العديد من التخصصات. في مجالات الفنون البصرية والكتابة والموسيقى والرقص والتصميم والهندسة المعمارية وإقامة المعارض.

كما يتم إدارة هذا النظام من قبل المدينة الدولية للفنون (باريس) وتم إنشاؤه بالتعاون مع المعهد الفرنسي في الجزائر. وSACEM، ومؤسسة Camargo (Cassis)، وFrich la Belle de Mai (مرسيليا). وAM. I (مرسيليا). ), أستريدات (مرسيليا)، وفرايم (مرسيليا). علاوة على ذلك، يتم دعمه من قبل وزارة الثقافة والمعهد الفرنسي في الجزائر.

وسيستفيد أحد عشر فنانًا يتم اختيارهم في إطار هذا البرنامج من إقامة ممولة. لمدة ثلاثة أشهر يمكن أن تقام في باريس، وبين باريس ومرسيليا، وبين باريس وكاسيس.

وسوف يستفيد الفائزون في عملية الاختيار هذه أيضًا من الدعم والتواصل المهني المرتبط بتنسيق الإقامة والشركاء المعنيين.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف يستفيد الفائزون من العديد من المزايا:

توفير مساحة للمعيشة والعمل في كل مبنى مضيف؛ مخصص معيشي شهري؛ المساعدة في البحث والإبداع؛

تغطية تكاليف النقل الدولي ذهابًا وإيابًا من الجزائر إلى باريس. وتكاليف التأشيرة والتأمين على السفر والسفر داخل فرنسا.

ما هي معايير الأهلية لهذا البرنامج؟

لكي تتمكن من المشاركة في هذا البرنامج والاستفادة من الإقامة لمدة ثلاثة أشهر في فرنسا، يجب عليك استيفاء المعايير التالية:

- أن يكون جزائري الجنسية ومقيماً ويعمل في الجزائر.

– أن يكون قد أكمل دراسته الأكاديمية ويكون قادرًا على إثبات خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الفني.

لديك ممارسة تندرج ضمن المجالات التالية؛ الفنون البصرية. والموسيقى، والكتابة، والرقص وتصميم الرقصات، والتصميم والهندسة المعمارية، وتنظيم المعارض.

تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 23 فيفري 2025 عند منتصف الليل. ومن المقرر الإعلان عن النتائج في نهاية أفريل 2025.

كما يجب أن يتضمن ملف الطلب نموذج التسجيل عبر الإنترنت المكتمل بشكل صحيح. والسيرة الذاتية للمرشح ووصفًا تفصيليًا للأعمال الفنية.