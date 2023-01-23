خاص بالجزائريين.. 7 طرق تضعها السعودية لدخول مكة والمدينة

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، 7 طرق من أجل دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة بالمعتمرين الجزائريين.

كما أشارت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن القدوم مباشرة إلى المملكة عبر “التأشيرة الالكترونية عند الوصول”. وهذا في حال حمل التأشيرة البريطانية أو الأمريكية أو شنغن. وحجز باقة “عمرة” عبر منصة “نسك” الالكترونية. التي تحتوي على التأشيرة والنقل الجوي والأراضي والسكن الفندقي.

ويمكن للجزائريين الراغبين في أداء العمرة، حجز باقة عمرة عبر وكيل محلي عبر الرابط https/haj.gov.sa/ar. وكذا الحصول على التأشيرة الالكترونية للمقيمين في الخليج. وأيضا الحصول على دعوة من قريب مقيم في السعودية، وهذا باستقبال تأشيرة زيارة عائلية تقدمها لك أحد أقاربك المقيمين في المملكة العربية السعودي “الوالدين، الأبناء، الزوج/الزوجة”. أو الحصول على تأشيرة زيارة شخصية ويقدمها مواطن سعودي، أو عن طريق السفارة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، عن السماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات. مشيرا إلى عودة أعداد الحجاج لهذا الموسم لما كانت عليه قبل الجائحة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أتاحت ، العديد من التأشيرات التي تسمح بالسفر لأداء مناسك العمرة. وآخرها التأشيرة المنتظرة قريبا “تذكرتك تأشيرة” والتي تصدر مجانا بشرط وجود تذكرة طيران على الخطوط السعودية.

ووضعت وزارة الطيران المدني شرطًا للراغبين في أداء مناسك العمرة. وهو الحصول على “بار كود” من بوابة العمرة، لسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعتمر بسهولة ودقة.