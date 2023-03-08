خاص بالطلبة الجزائريين.. منح جديدة للدراسة في فرنسا

يقدم المعهد الفرنسي بالجزائر 6 منح دراسية للطلاب الجزائريين في اللغة الفرنسية، في إطار منح Jean SENAC الدراسية.

وحسب المعهد، فإن هذه المنح مخصصة لطلاب الدكتوراه الجزائريين المسجلين في أطروحة، في إحدى الجامعات الجزائرية. لمدة تقل عن عامين.

وتتعلق منح Jean SENAC الدراسية بالتخصصات التالية: علوم اللغة؛ الأدب الفرنسي والفرنكوفوني. تعليم اللغة الفرنسية.

ما هي مميزات منح Jean SENAC لطلبة الدكتوراه الجزائريين؟

أبلغ المعهد الفرنسي في الجزائر أن التسجيلات مفتوحة بالفعل وأن آخر موعد نهائي محدد في 30 أفريل 2023.

وسيستفيد أولئك الذين تم اختيارهم لمنحة Jean SENAC فرصة من شأنها أن تسمح بالتسجيل. في الإشراف المشترك على مستوى مدرسة الدكتوراه في فرنسا.

بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الطلاب الجزائريون الذين يتم اختيارهم لهذه المنحة من عدد من المزايا. بما في ذلك رسوم التأشيرة المجانية، وتغطية تكاليف السفر ذهابًا وإيابًا بين الجزائر وفرنسا. بالإضافة إلى 1500 أورو.

كما سيستفيد الفائزون أيضًا من التأمين الصحي والتأمين ضد المسؤولية المدنية طوال فترة إقامتهم في فرنسا.

كيفية التسجيل في منحة Jean SENAC

يُطلب من طلاب الدكتوراه المهتمين بهذه المنحة إرسال ملفات طلباتهم إلى العنوان التالي: [email protected]

يجب أن يكون هذا الملف الإلكتروني كاملاً ويتضمن:

-نموذج التسجيل القابل للتنزيل بتنسيق Excel.

-السيرة الذاتية للمرشح.

-وصف مفصل من صفحتين لمشروع البحث.

خطاب دعم من مدير الأطروحة بالجزائر وخطاب آخر من مدرس لغة فرنسية قادر على توجيه البحث.

ويقوم المعهد الفرنسي الجزائري بإبلاغ طلاب الدكتوراه المهتمين بهذا العرض بأنه سيتم رفض أي ملف غير مكتمل.

وسيتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم خارجية متخصصة في المجالات المذكورة أعلاه.

كما سيتم إبلاغ أولئك الذين تم اختيارهم بشكل فردي وسيتمكنون من بدء تنقلهم في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر 2023.