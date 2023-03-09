خاص بالمهاجرين.. هولندا تسهل إجراءات لم شمل الأسرة

منذ 6 مارس من هذا العام، يمكن لأفراد الأسرة الذين يسافرون بغرض لم شمل الأسرة التقدم بعد وصولهم إلى هولندا. في دائرة الهجرة والتجنس (IND) في زيفينار بدلاً من Ter Apel.

في بيان صدر في نفس التاريخ، قالت IND إن هذا القرار سيقلل العبء على مركز الطلبات في Ter Apel. حيث يتقدم حوالي 200 إلى 300 من أفراد الأسرة من حاملي التصاريح كل أسبوع.

وفقًا لـ IND ، فإن التغيير الذي تم إجراؤه بالتعاون مع الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء (COA). سيخفف إلى حد كبير الضغط على Ter Apel.

قبل مغادرتهم إلى هولندا، يحصل أفراد الأسرة الذين يسافرون فيما يتعلق بلم شمل الأسرة على تأشيرة دخول.

بعد التقديم في IND في Zevenaar يحصلون على وثيقة الإقامة الخاصة بهم.

بالنسبة للباقي عليهم فقط التسجيل بعد وصولهم إلى قاعدة بيانات السجلات الشخصية (BRP) ، “كما جاء في البيان.

كما أوضحت IND ، لفترة طويلة ، كانت هناك خطة لتقليل عدد الأشخاص الذين يسافرون. فيما يتعلق بلم شمل الأسرة التي تنطبق في Ter Apel.

وأضاف نفس المصدر أيضًا أنه لهذا السبب على وجه التحديد ، في عام 2021. بدأ برنامج تجريبي في زيفينار مع الأشخاص المسافرين فيما يتعلق بلم شمل الأسرة. والذين لا يحتاجون إلى الإقامة في مركز لطالبي اللجوء ، حيث يمكنهم العيش مع عائلاتهم في هولندا.

وتم تجهيز IND في زيفينار أيضًا بجميع المعدات الممكنة للتعامل مع العملية. لجميع الأشخاص الذين يسافرون فيما يتعلق بلم شمل الأسرة.

ومع ذلك، لضمان إجراءات سريعة وفعالة، لا يمكن التقديم إلى زيفينار إلا عن طريق التعيين.

بمجرد حجز تذكرة الطيران إلى هولندا، يمكن أيضًا تحديد موعد عبر الإنترنت. ثم تبدأ IND على الفور الاستعدادات للاجتماع.

علاوة على ذلك، ينظم مكتب استقبال طالبي اللجوء (COA) الاستقبال الأولي لأفراد الأسرة المسافرين. فيما يتعلق بلم شمل الأسرة. لهذا ، تتوفر ثلاثة فنادق في Zevenaar و Duiven.