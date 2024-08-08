خاص بـ “النهار”.. هذه تفاصيل عودة نشاط مصنع “كيا”

كشف والي ولاية باتنة في تصريح خص يه “النهار”، أن مصنع “كيا” سيستأنف نشاط تركيب السيارات لصالح المؤسسة العمومية فوندال.

وقال والي باتنة في تصريح خص به “النهار” إنه كان لديهم لقاء يوم أمس مع الرئيس المدير العام لمجمع فوندال. وبحضور مدير أملاك الدولة، وذلك من أجل تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي أقره الوزير الأول. وهو فتح مصنع تركيب السيارات “كيا سابقا”، بعد منحه للمؤسسة العمومية فوندال، وعلى أساس أنه يبقى بنفس الصفة.

وأشار الوالي أن مؤسسة فوندال تقوم حاليا بعملية الجرد وتسليم واستلام المهام، بين أملاك الدولة والمتصرف وما بين مؤسسة فوندال.

وأورد الوالي انه في الأيام القريبة جدا سوف يفتح هذا المصنع ويحافظ على العمال الذين كانوا يعملون به. كما سيكون هناك توظيف جديد.