خاص بالفترة الصيفية.. برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة
بقلم ط.خير الدين
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.
وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 1 جويلية 2024م.
وللاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات يرجى الضغط على احد الروابط التالية :
الجزائر - الثنية:
https://drive.google.com/…/1WvwG2u2qB4nupOErRo1GXL…/view
الجزائر – العفرون:
https://drive.google.com/…/1ur7s18SULvrLhTAMFytEwe…/view
الجزائر – تيزي وزو – وادي عيسى:
https://drive.google.com/…/1c1g4MCUIZcBiC7VNEJLeSu…/view
الجزائر – زرالدة:
https://drive.google.com/…/12jnWf0lv…/view
الجزائر – مطار هواري بومدين:
https://drive.google.com/…/10cLfWaN1qmCiD2IXr1pNLD…/view
رابط دائم : https://nhar.tv/JJehp