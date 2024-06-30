خاص بالفترة الصيفية.. برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن وضع برنامج جديد لسير قطارات ضاحية الجزائر العاصمة خاص بالفترة الصيفية.

وأشارت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن هذا البرنامج يدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 1 جويلية 2024م.

وللاطلاع على البرنامج الكامل للرحلات يرجى الضغط على احد الروابط التالية :

الجزائر - الثنية:

https://drive.google.com/…/1WvwG2u2qB4nupOErRo1GXL…/view

الجزائر – العفرون:

https://drive.google.com/…/1ur7s18SULvrLhTAMFytEwe…/view

الجزائر – تيزي وزو – وادي عيسى:

https://drive.google.com/…/1c1g4MCUIZcBiC7VNEJLeSu…/view

الجزائر – زرالدة:

https://drive.google.com/…/12jnWf0lv…/view

الجزائر – مطار هواري بومدين:

https://drive.google.com/…/10cLfWaN1qmCiD2IXr1pNLD…/view