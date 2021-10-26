خاطرة جميلة

قال الألباني.:

أعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة فأجعلها لربك سعيا وطاعة، أتحزن لأجل دنيا فانية، أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية ؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة. العافية إذا دامت جهلت ،

وإذا فقدت عرفت، فأشكروا الله دائما فالجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تنزل فيها رحمة الله عزوجل، فلا تستعجل بالقيام.إستغفر وسبح وإقرأ آية الكرسي ولا تنسى أنك في ضيافة الرحمان عز وجلا. فإذا فرغت فإنصب وإلى ربك فارغب.