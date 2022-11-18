خافي مارتينيز:”هذا الرباعي الجزائري يتمتع بكفاءة كبيرة”
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث النجم الدولي الإسباني السابق ولاعب بايرن ميونيخ، خافي مارتينيز، عن لاعبي المنتخب الوطني الجزائري.
وصرح أول أمس الأربعاء مارتينيز لموقع “العربي الجديد”:غوارديولا يدرك أن محرز بإمكانه أن يكون مفتاح الكثير من المباريات، فهو لاعب جيد للغاية، ويعد من اللاعبين الجزائريين الموهوبين”.
وأضاف:”نجم البايرن السابق مارتينيز:”محرز يحب اللعب واحد ضد واحد وأعتقد هذا النوع من اللاعبين مهم للغاية”.
كما تابع المتحدث:”هناك لاعبون جزائريون يتمتعون بكفاءة كبيرة مثل ياسين براهيمي، وجمال بلعمري ويوسف بلايلي الذي سبق أن لعبت معه في نادي قطر”.
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