خافي مارتينيز:”هذا الرباعي الجزائري يتمتع بكفاءة كبيرة”

تحدث النجم الدولي الإسباني السابق ولاعب بايرن ميونيخ، خافي مارتينيز، عن لاعبي المنتخب الوطني الجزائري.

وصرح أول أمس الأربعاء مارتينيز لموقع “العربي الجديد”:غوارديولا يدرك أن محرز بإمكانه أن يكون مفتاح الكثير من المباريات، فهو لاعب جيد للغاية، ويعد من اللاعبين الجزائريين الموهوبين”.

وأضاف:”نجم البايرن السابق مارتينيز:”محرز يحب اللعب واحد ضد واحد وأعتقد هذا النوع من اللاعبين مهم للغاية”.

كما تابع المتحدث:”هناك لاعبون جزائريون يتمتعون بكفاءة كبيرة مثل ياسين براهيمي، وجمال بلعمري ويوسف بلايلي الذي سبق أن لعبت معه في نادي قطر”.