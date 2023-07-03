خالة نائل تكشف عن حالة والدته

أعربت لطيفة خالة الطفل نائل عن قلقها على أختها مونيا ووالدتها، داعية إلى وقف أعمال العنف في فرنسا. والتي أعقبت وفاة ابن أختها على يد شرطي رميا بالرصاص.

وقالت خالة نائب في مقابلة مع الإندبندنت “أنا لا أريد أن يتأذى الناس، عائلتنا تعارض بشدة أي عنف. منذ مقتل ابن أختي بنيران الشرطة في نانتير، شهدت فرنسا ست ليالٍ متتالية من أعمال الشغب.

لكن لطيفة الالبالغة 47 عاما ممتنة للدعم وتأمل في أن تحقق قضبة ابن أختها “تغييرا حقيقيا” في المجتمع الفرنسي.

وأضافت “ستكون كارثة إذا لم يتغير شيء، أطلق شخص بالغ النار وقتل طفلاً. يجب إنهاء العنصرية والتمييز. لم تعد الشرطة تعرف ماذا تفعل وتلوم الشباب. على الشرطة ان تدافع عنا لا مهاجمتنا”.

وتابعت خالة نائل “كنا نعلم أن موت نائل سيكون له تأثير، ولكن ليس إلى هذا الحد. أعتقد أن هناك حشود من الاحتجاجات لأن هناك الكثير من الأمهات، مثل أختي، سئمن من الخوف طوال الوقت “.

وأشارت أن ابن أختها نائل عاطفي وهادئ، مخلص وبار بوالدته وكان شغفه الوحيد هو موسيقى الراب.

وأعربت خالة نائل عن قلقها على شقيقتها مونيا ووالدتها التي تواجه “حزنًا شديدًا”. حيث قالت “لقد ركزت أختي بشكل كامل على ابنها، ابنها الوحيد. أخشى أن تفعل شيئًا غبيًا عندما تواجه الوحدة، بمجرد أن يهدأ كل شيء”.