تأسّفت الفنّانة “فريدة كريم” المعروفة بـ “خالتي بوعلام”، على الشّباب الحراقة الّذين يلقون حتفهم وسط البحار، وتلفظهم الأمواج.

وأعربت خالتي بوعلام عن تأسّفها الشّديد من ظاهرة الحرڤة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.

وقالت الفنانة، إنّها صمدت والفنانين رغم كلّ الظروف، خاصّة خلال العشرية السوداء، ولم نغادر البلاد.

ووجّهت خالتي بوعلام رسالة إلى الشباب الجزائري بالصمود في بلده والعمل على تطوير وطنه.

عوض الهجرة إلى بلد آخر والدخول إلى السّجون.

و أكّدت في رسالتها على الوالدين من خلال لعب دورهم للمّ شمل أبنائهم، من خلال الحوار والتّفاهم.

يشار إلى أنّ الفنانة فريدة كريم حظيت بتكريم بلدية الجزائر الوسطى، إلى جانب الفنان يوسف زياني في حفل بهيج نشطه الفنان عبد القادر شاعو ونخبة من الفنانين.