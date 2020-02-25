خالتي لويزة تعود لمنزلها ووفد من وزارة التضامن يزورها للتأكد أنها في أحسن الظروف

عادت خالتي لويزة العجوز التي صنعت الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما طردها ابنائها من منزلها ببراقي، إلى منزلها وتم التكفل بها من قبل عائلتها.

وتكفلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بقضية خالتي لويزة منذ تداول الفيديو الخاص بها على مواقع التواصل الإجتماعي، بتعليمات من الوزيرة كريكو وتم نقلها إلى دار المسنين وحمايتها.

كما تم إيفاد وفدا للبيت العائلي لخالتي لويزة، للوقوف على مستوى التكفل بها من طرف العائلة، والتأكد العيني أنها في أحسن الظروف.

وخلص الوفد الذي زار منزل خالتي لويزة لتقديم المساعدة والمرافقة لها ولعائلتها، وتفعيل آلية الاستقبال النهاري بدار المسنين سيدي موسى، ما يسمح لخالتي لويزة التواصل مع أقرانها والإستفادة من البرنامج البيداغوجي النفسي.