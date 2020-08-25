خالدي:”الرياضة الإفريقية تعاني من قلة الموارد المادية”

ترأس وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” اليوم الثلاثاء اجتماعا لوزراء الاتحاد الإفريقي.

الاجتماع تم خلاله مناقشة تداعيات فيروس كورونا على الرياضة في القارة السمراء كما ناقش دور الرياضة الإفريقية في مكافحة هذه الجائحة.

خالدي قال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على “الفايسبوك”:”تراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة، والركود الذي أصاب قطاعات كاملة من اقتصادات الدول الأعضاء، يزيد من تفاقم إشكالية تمويل الرياضة الإفريقية، التي كانت تعاني منذ مدة طويلة من قلة الموارد المالية”.