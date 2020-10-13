خالدي:”شكراً لكم يا من أهديتم الجزائر منتخباً وطنيا من طينة الكبار”

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خالدي:”شكراً لكم يا من أهديتم الجزائر منتخباً وطنيا من طينة الكبار” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد وزير الشباب والرياضة “سيد علي خالدي” سهرة اليوم الثلاثاء بأداء الخضر ضد المكسيك ومحافظتهم على سلسلة النتائج الإيجابية.

خالدي كتب على حسابه في “فايسبوك”:”هنيئا لمنتخبنا الوطني على أدائه المتألق والمشرف..
نعتز بهذا الفريق الذي نباهي به الأمم و أعتى الخصوم”.

“يكفينا فخراً عشرون مقابلة دون انهزام وكلنا إيمان بهذا الجيل الذهبي الذي صنع و لايزال أمجاد الكرة الجزائرية”.
“شكراً لكم يا من أهديتم الجزائر منتخباً وطنيا من طينة الكبار قاريا ودوليا. كلنا ثقة بكم و بما أنتم قادرون على تحقيقه في قادم المنافسات ان شاء الله.. نتمنى لكم كل التوفيق و نجدد لكم دعم الدولة المطلق”.


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