خالدي:”هنيئا لأبطالنا بهذا الانتصار الرائع والمستحق”

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عناصر المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بعد فوزهم على المغرب أمسية اليوم الخميس.

خالدي نشر التهنئة على حسابه الرسمي في “الفايسبوك” وقال:”هنيئا لأبطالنا بهذا الانتصار الرائع والمستحق في واحدة من أروع الملاحم الرياضية”.

وأضاف:”الشكر والعرفان موصولان إلى الجميع، من لاعبين ومدرب وطاقم فني و إتحادية، متمنيا لهم كل التوفيق في قادم المقابلات”.

وختم:”وكسابق عهدنا، سنكون كلنا وراء منتخبنا من أجل استرجاع أمجاد كرة اليد الجزائرية وتشريف الجزائر في هذا المحفل العالمي الكبير”.