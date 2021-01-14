خالدي:”هنيئا لأبطالنا بهذا الانتصار الرائع والمستحق”

هنأ وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عناصر المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد بعد فوزهم على المغرب أمسية اليوم الخميس.
خالدي نشر التهنئة على حسابه الرسمي في “الفايسبوك” وقال:”هنيئا لأبطالنا بهذا الانتصار الرائع والمستحق في واحدة من أروع الملاحم الرياضية”.
وأضاف:”الشكر والعرفان موصولان إلى الجميع، من لاعبين ومدرب وطاقم فني و إتحادية، متمنيا لهم كل التوفيق في قادم المقابلات”.
وختم:”وكسابق عهدنا، سنكون كلنا وراء منتخبنا من أجل استرجاع أمجاد كرة اليد الجزائرية وتشريف الجزائر في هذا المحفل العالمي الكبير”.
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