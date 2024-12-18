خالدي أول صفقات اتحاد العاصمة في الميركاتو الشتوي

أعلنت إدارة نادي اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عن أول صفقات الميركاتو الشتوي، بالتعاقد مع لاعب الجناح وصانع الألعاب، أحمد خالدي. قادما من نادي العربي الكويتي.

وحسب بيان إدارة اتحاد العاصمة، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي. فقد تم التعاقد مع اللاعب، أحمد خالدي، إلى غاية صيف 2027، بصفته لاعباً حراً بعد فسخه عقده مع ناديه الكويتي.

للإشارة، سبق لأحمد خالدي، صاحب الـ26 عاماً، أن خاض العديد من التجارب في البطولة المحلية. أبرزها مع أندية هلال شلغوم العيد، أولمبي المدية، شباب أوراس باتنة، وشباب قسنطينة.