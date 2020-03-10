خالدي: “إتخذنا هذه التدابير لمكافحة إنتشار فيروس كورونا”

أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أن الوزارة الوصية قد طبقت تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص إجراء المنافسات الرياضية دون جمهور.

وتحدث سيد علي خالدي عن القرارات التي إتخذتها وزارة الشباب والرياضة من أجل مكافحة إنتشار فيروس كورونا قائلا:

“طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وفي إطار مخطط الحكومة للوقاية، ومكافحة تفشي وباء كورونا فيروس، تم إتخاذ التدابير الآتية”:

– إخضاع المنافسات الرياضية الوطنية لنظام الأبواب المغلقة أي دون جمهور وذلك إلى غاية 31 مارس 2020.

– تأجيل التظاهرات الرياضية الدولية المقرر إجراءها بالجزائربإستثناء تلك المؤهلة لمنافسات عالمية وقارية وجهوية.

-تأجيل التربصات التحضيرية للرياضيين الجزائريين بالخارج، إلى غاية 15 أفريل 2020، مع السماح بالمشاركة في المنافسات الدولية التي يعتبر الغياب عنها إقصائيا بالنسبة لبلادنا، على أن يتم إخضاع الرياضيون المعنيون فور عودتهم إلى أرض الوطن، لتدابير طبية ذات الصلة.

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