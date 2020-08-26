خالدي: “إستئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا”

أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي أن إستئناف النشاطات الرياضية سيكون تدريجيا بعد قرابة 6 أشهر من التوقف بسبب إنتشار جائحة كورونا.

وقال خالدي على هامش إجتماع ترأسه في مجال مكافحة جائحة كورونا إلى أن النشاطات الرياضية ستستأنف تدريجيا موضحا:

“لقد سمحنا لرياضيي النخبة كمرحلة اولى باستئناف نشاطاتهم بغية التحضير للمواعيد الدولية الهامة لا سيما العاب طوكيو 2020، والتي اجلت الى 2021 والألعاب المتوسطية 2021 والتي اجلت الى غاية 2022”.

وأضاف: “أما بخصوص الخطوة الثانية فقد قررت الوزارة الوصية رفع اجراءات تعليق نشاطات هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، مما يسمح للنوادي والرابطات الاتحاديات الرياضية بتنظيم جمعياتها العامة لسنة 2019.